Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год

Более четырёх миллиардов долларов будет выделено на "противодействие" России в Европе.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год, сообщается в "фейсбуке" Белого дома.

Согласно документу, из бюджета страны объёмом 692 миллиарда долларов 4,6 миллиарда будет выделено на "противодействие" России в Европе. В законе это объясняется ответом на "агрессию".

В бюджет также заложено 350 миллионов долларов на помощь Украине. Половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере. А 4,4 миллиарда долларов выделено на противоракетную оборону. Там же предусмотрены деньги на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны Северной Кореи.