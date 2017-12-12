"Газпром" приступит к строительству Ледовой арены в Грозном уже весной

Комплекс рассчитан на 3 тысячи мест, имеет полноценную ледовую площадку и 11 помещений, используемые на хоккейных матчах.

"Газпром" намерен приступить к строительству Ледовой арены в Грозном весной 2018 года. Об этом сообщил замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ООО "Газпром межрегионгаз" Анатолий Еркулов на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

По его словам, комплекс рассчитан на 3 тысячи мест. Он будет иметь полноценную ледовую площадку, 11 помещений, используемые на хоккейных матчах, и отдельные секции с залом для занятий борьбой и боксом.

— Строительство объекта мы рассчитываем начать весной 2018 года и уже осенью 2019 года сдать в эксплуатацию, — приводит слова Еркулова пресс-служба главы и правительства республики.

В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что хоккей довольно популярен в Чечне, поэтому открытие арены даст мощный толчок для развития этого вида спорта.

— В республике уже есть своя детская команда по хоккею. Сейчас они тренируются на маленьком катке. Думаю, к открытию арены у нас уже будет полноценная хоккейная команда, — добавил глава Чеченской Республики.