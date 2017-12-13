Главную новогоднюю ель страны срубят в Подмосковье

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Главную новогоднюю ель страны срубят в Подмосковье

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Фото:© РИА Новости/Евгения Новоженина

Важно, чтобы у дерева была правильная пирамидальная форма кроны и отсутствовали усохшие или сломанные ветви.

Главную новогоднюю ель страны срубят 15 декабря в подмосковном Домодедове. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

— В 12:00 15 декабря на территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово будет срублена главная новогодняя ель для Соборной площади Кремля, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о том, что на 20 станциях Московского центрального кольца установят новогодние ёлки, самая большая из которых — около трёх метров в высоту. Она находится возле входа на станцию "Лужники".

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