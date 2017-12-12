Саакашвили заявил, что его охраняют активисты "Михомайдана"

По словам экс-губернатора Одесской области, за собственную охрану он людям не платит.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лидер партии "Рух новых сил", заявил, что его поддержкой и обеспечением безопасности занимаются активисты из лагеря, а не охранники. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам экс-губернатора Одесской области, за собственную охрану он людям не платит.

— Вчера, когда они пошли за мной, я их спросил, кто они такие. А они: мы вас, ну, не охраняем, но хотим убедиться, что вы нормально дошли. Они меня довели. И не знаю, или они остались, либо другие пришли. Но то, что люди дежурят — это так недавно началось, — добавил политик.

Напомним, 12 декабря Печерский районный суд отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" и отпустил его на свободу под поручительство депутатов Рады.