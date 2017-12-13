Пушков назвал ложью слова Трампа о победе США над ИГИЛ

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Пушков назвал ложью слова Трампа о победе США над ИГИЛ

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал у себя в "твиттере", что словам Трампа о том, что США одержали победу над ИГИЛ*, не верят даже американские СМИ.

— "Мы победили ИГИЛ в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп, — отметил Пушков.

Напомним, Дональд Трамп 12 декабря на церемонии подписания оборонного бюджета в Белом доме заявил, что США добились победы над боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке. Он также отметил, что Соединённые Штаты продолжат уничтожать боевиков, где бы они ни появились.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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