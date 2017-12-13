Кудрину не поступало предложений войти в предвыборный штаб Путина

При этом он отказался ответить, возьмёт ли президент на вооружение какие-то из его предложений по стратегии развития страны.

Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин признался, что ему пока не поступало предложений войти в состав предвыборного штаба Владимира Путина на выборах 2018 года. Вопрос касался роли Кудрина в качестве экономического советника команды действующего президента, уточняет РИА "Новости".

Он отметил, что со штабом Путина или без — он намерен использовать предоставленный ему шанс в разработке новой программы развития.

— Соответствующие предложения я ему передал, и работа продолжается, мы какие-то вопросы обсуждаем с администрацией, с правительством, обновляем, уточняем. Работа идёт, — указал Кудрин.

При этом он отказался ответить, возьмёт ли президент на вооружение какие-то из его предложений по стратегии развития страны.

Напомним, 6 декабря Путин заявил о готовности участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Пока не понятно, как он будет баллотироваться: самовыдвиженцем или от партии. Состав его предвыборного штаба, равно как и его глава, тоже пока неизвестен.