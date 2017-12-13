Опубликовано расписание ЕГЭ на 2018 год

Приказы Минобрнауки, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена, зарегистрированы в Минюсте РФ.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2018 году пройдёт традиционно в три этапа. Соответствующее расписание, включающее в себя резервные дни для сдачи экзаменов, уже утверждено приказом Министерства образования и науки России. Как сообщает пресс-служба ведомства, также утверждены даты и сроки проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году.

— Итоговая аттестация в этом году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный этап в сентябре, и для всех учеников будут созданы условия комфортного проведения и приёма экзаменов. Важно организовать процесс таким образом, чтобы ребята не испытывали стресс и продемонстрировали свои знания, — приводит слова главы Минобрнауки России Ольги Васильевой РИА "Новости".

Согласно составленному расписанию на 2018 год, досрочный этап ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 11 апреля. Основная экзаменация запланирована с 28 мая по 2 июля и в дополнительный период в сентябре — с 4 по 15 сентября. Первыми предметами, которые предстоит сдавать школьникам, станут экзамены по географии и информатике и ИКТ.

Получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике смогут пересдать их в сентябре — с 4-го по 15-е.

Как отмечают в Минобрнауки, экзамены для выпускников девятых классов, как и в случае с ЕГЭ, пройдут в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.