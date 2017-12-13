В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы в связи с угрозой подъёма уровня воды

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В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы в связи с угрозой подъёма уровня воды

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Фото © РИА Новости/Алексей Даничев

Также было приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений из-за неблагоприятных погодных условий и возможного повышения уровня воды. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

— Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов, — сказано в сообщении.

Было приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее Лайф сообщал, что с 20:00 12 декабря до 15:00 13 декабря 2017 года будут закрыты затворы судопропускных сооружений С-1 и С-2.

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