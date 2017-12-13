Новый премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной

Таким образом Матеуш Моравецкий планирует вернуться к подлинному стратегическому партнёрству на Востоке.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен укрепить отношения с некоторыми странами Восточной Европы, в том числе с Украиной. Об этом сообщают украинские СМИ.

— Мы хотим вернуться к подлинному стратегическому партнёрству на Востоке. Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и придать им новое качество, — отметил Моравецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что НАТО является фундаментом безопасности Польши, а США — главным союзником страны.

Напомним, 7 декабря Беата Шидло ушёл в отставку, новым премьер-министром стал Матеуш Моравецкий. Правительство Польши под его руководством принесло присягу в Президентском дворце в Варшаве.