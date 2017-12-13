"Одолели в Сирии, одолели в Ираке". Трамп присвоил США победу над ИГИЛ

Самонадеянное заявление уже вызвало реакцию в Совфеде. Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал слова американского лидера ложью.

Президент США Дональд Трамп считает, что именно Америка добилась победы над террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Заявление прозвучало на церемонии подписания оборонного бюджета, передает Bloomberg.

— Мы одолели их в Сирии, мы одолели их в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются, — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп похвастался, что за последние восемь месяцев его команда добилась большего успеха в борьбе с боевиками, чем администрация Обамы "за всё время пребывания у власти".

Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ на обоих берегах Евфрата. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

А уже в понедельник, 11 декабря, российский лидер неожиданно прилетел на авиабазу Хмеймим, где отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии. При этом Путин горячо поблагодарил военнослужащих за службу и заверил, что Россия нанесёт террористам новые удары, если те "поднимут голову".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.