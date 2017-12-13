Тиллерсон: Мы успешно работаем с РФ по созданию зон деэскалации в Сирии

Россия и Иордания добились успеха в деле создания зон деэскалации на юго- западе Сирии. Об этом на выступлении в вашингтонском Атлантическом совете сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

— Мы успешно работаем с Иорданией и Россией в Сирии по созданию зон деэскалации, чтобы предотвратить возобновление гражданской войны, — заявил Тиллерсон.

Напомним, по итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане, прошедшей в сентябре, было объявлено о создании четырёх зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооружённый конфликт. Одна из этих зон — на юге Сирии — создавалась с участием США и Иордании.