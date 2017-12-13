Тиллерсон заверил, что США вернутся к "вопросу" по Крыму

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Тиллерсон заверил, что США вернутся к "вопросу" по Крыму

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Американские власти не намерены оставлять в покое "вопрос" по Крыму, даже несмотря на позицию России, которая считает данную тему закрытой. Об этом в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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