Кудрин назвал Путина сильным кандидатом

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Кудрин назвал Путина сильным кандидатом

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Алексей Кудрин. Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Экс-министр финансов отметил, что выдвижение действующего президента на новый срок выглядит естественным шагом.

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах 2018 года. По мнению экс-главы Минфина, Путин является сильным кандидатом, и его выдвижение на новый срок кажется ему закономерным, сообщает РИА "Новости".

— За право быть избранным президентом будут бороться сильнейшие. Конечно, можно сегодня сказать, что он относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно, — считает финансист.

Ранее Лайф сообщал, что Кудрин ещё не получал приглашения войти в предвыборный штаб Владимира Путина, хотя некоторые СМИ прочили ему место экономического советника.

При этом он отказался ответить, возьмёт ли президент на вооружение какие-то из его предложений по стратегии развития страны.

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