При пожаре в павильоне ВДНХ пострадали два человека

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При пожаре в павильоне ВДНХ пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате пожара в в павильоне номер один ВДНХ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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