Патрисия Каас выступит в Москве впервые за четыре года

В программу выступления войдут новые песни, которые, по признанию певицы, помогли ей существовать на протяжении этих лет.

Французская певица Патрисия Каас в среду выступит в московском Crocus City Hall. Об этом сообщает ТАСС.

В программу выступления войдут новые песни, которые, по признанию певицы, помогли ей существовать на протяжении этих лет.

Одна из них посвящена трагическим событиям, произошедшим в Париже 13 ноября 2015 года, когда во время терактов погибли 130 человек.

Концерт пройдёт в рамках турне Каас по России, которое началось в Санкт-Петербурге 21 ноября и завершится 15 декабря в Воронеже.

Ранее Лайф сообщал о том, что певица выпустила десятый студийный альбом после 13-летнего перерыва.