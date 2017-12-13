Тиллерсон: Китай готовится к наплыву мигрантов в случае падения КНДР

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск.

Во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сейчас Китай предпринимает шаги для подготовки к массовой миграции через границу в случае падения КНДР.

Ранее Тиллерсон заявлял, что КНДР представляет для США самую непосредственную угрозу, которую нельзя продолжать игнорировать.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.