Тиллерсон: Китай готовится к наплыву мигрантов в случае падения КНДР

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Тиллерсон: Китай готовится к наплыву мигрантов в случае падения КНДР

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск.

Во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сейчас Китай предпринимает шаги для подготовки к массовой миграции через границу в случае падения КНДР.

Ранее Тиллерсон заявлял, что КНДР представляет для США самую непосредственную угрозу, которую нельзя продолжать игнорировать.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.

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