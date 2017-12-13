Звёзды отказались от поддержки жертвы школьного насилия из-за флага Конфедерации

Пользователи соцсетей обнаружили фото школьника с флагами США и Конфедерации, из-за чего его стали причислять к сторонникам Дональда Трампа и даже называть расистом.

Кампания по поддержке американского школьника Китона Джонаса из Ноксвилла, штат Теннеси, который стал жертвой школьных хулиганов из-за необычной формы своего носа, приобрела неожиданный поворот. Американские знаменитости, которые ранее вступились за мальчика, теперь стали критиковать его и даже стирать из соцсетей свои ранние записи со словами поддержки.

Виной тому стала запись в "Фейсбуке" и фотографии Китона, где он с родителями позирует с американским флагом и флагом Конфедерации. Сделана была эта запись всего через две недели после столкновений на расовой почве в городе Шарлотсвилль. По мнению пользователей соцсетей, данная запись говорит о том, что Китон и его семья могут быть расистами. Ведь в годы Гражданской войны в США сторонники Конфедерации выступали за сохранение рабства. Кроме того, его семью заподозрили в поддержке Дональда Трампа.

Позднее появились слухи, что мальчика обижали в школе не из-за его формы носа, а из-за неуважительного отношения к чернокожим сверстникам. Также людям не понравилось объявление в Интернете, якобы размещённое от лица матери школьника, в котором была просьба прислать денег для поддержки мальчика.

После того, как возможная связь семьи Китона с расистами и сторонниками Дональда Трампа стала достоянием гласности, от поддержки отказались и некоторые звезды, ранее писавшие о том, что травля мальчика в школе была недопустима. Например, пост в поддержку школьника был удалён из "инстаграма" Рианны.

Впрочем, позднее в защиту Китона выступили мама и сестра мальчика. Они попросили оставить их семью в покое, отметив, что ни они, ни Китон не являются расистами и никогда ими не были. Кроме того, мама школьника заверила, что не имеет страниц в тех соцсетях и платформах, на которых были размещены призывы прислать денег в поддержку мальчика.

Как ранее писал Лайф, Китон Джонс стал жертвой школьных хулиганов из-за необычной формы носа. Мальчик поделился своими переживаниями с матерью, которая записала его рассказ на видео и выложила на своей странице в "Фейсбуке". Трогательный видеоролик стал вирусным и собрал больше 20 миллионов просмотров.