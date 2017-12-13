Госдеп: Власти США не указывают российским СМИ, как и о чём писать

В свою очередь, Вашингтон просит Москву о подобном отношении к своим журналистам.

Соединённые Штаты не говорят ни одной российской новостной организации, о чём и как писать, заявила начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

По её словам, присутствие российских СМИ, в том числе телеканала RT и радио Sputnik, на брифингах в Госдепартаменте, говорит об уважении американских властей к свободе прессы. В свою очередь, Вашингтон был бы рад видеть подобное отношение со стороны Москвы.

На вопрос, почему в конгрессе отозвали аккредитацию RT после выполнения требования властей США зарегистрироваться согласно закону об иностранных агентах, Науэрт ответила, что не отвечает за это, поскольку сделали это не члены конгресса, а ассоциация корреспондентов.

— FARA требует, чтобы организация только зарегистрировалась в базе федерального правительства. Соединённые Штаты не говорят ни одной российской новостной организации, о чём и как сообщать, — отметила Науэрт.

Как ранее сообщал Лайф, журналистов телеканала RT лишили аккредитации в Конгрессе США.