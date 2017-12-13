Тиллерсон призвал Киев к проведению реформ для выполнения минского соглашения

Госсекретарь США добавил, что Россия должна повлиять на Донбасс, чтобы прекратить конфликт на востоке Украины.

Киев должен провести реформы и выполнить все свои обязательства по минским соглашениям. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

— Правительство в Киеве должно ещё многое сделать в рамках выполнения реформ и обязательств по минским соглашениям, — подчеркнул он.

Также глава Госдепа призвал Россию использовать всё своё влияние на силы Донбасса для прекращения конфликта на востоке Украины. Тиллерсон отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в республике в этом году было на 60% больше, чем в прошлом. Исходя из этих данных, США считают своим приоритетом противодействовие насилию в регионе.

— Наш приоритет — покончить с насилием. Мы работаем с Россией с тем, чтобы выяснить, можем ли мы прийти к какому-либо соглашению по поводу мандата миротворческой миссии ООН, — заключил Тиллерсон.