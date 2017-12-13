В Тверской области купили деревню вместе с людьми

Три года назад сельхозкооператив разорился и дома решили продать, однако известно об этом стало только сейчас.

Бизнесмен купил дома жителей деревни Даниловское вместе с деревней без их ведома. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

— Рассматривалось заявление одной из жительниц села, которая при попытке оформить право собственности на свою квартиру обнаружила, что квартира уже принадлежит другому лицу, — рассказал начальник пресс-службы УМВД РФ по Тверской области Вадим Левшин.

Оказалось, что дома деревни не были частной собственностью, а находились в статусе местного колхоза, а потом сельхозкооператива. Три года назад он разорился и жилые помещения было решено продать, однако известно об этом стало только сейчас.

Обстоятельства сделки выясняет МВД.