Жуков: Решение МОК об отстранении россиян от ОИ-2018 было принято под давлением

Читайте также

Жуков: Решение МОК об отстранении россиян от ОИ-2018 было принято под давлением

3

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Олимпийского комитета отметил, что молодые спортсмены из РФ не должны нести ответственность за чужие махинации.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что решение исполкома Международного олимпийского комитета о допуске на Олимпиаду в Корее российских спортсменов со значительными ограничениями было принято под давлением. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

— Я понимаю, что давление на МОК колоссальное со стороны наших противников. Могу сказать, что 19 стран ещё в Рио писали это. И сейчас спортсмены, специалисты, журналисты из разных стран оказывают сильнейшее давление на МОК и, кстати, они далеко не все счастливы от решения, которое принято, — подчеркнул Жуков.

По мнению главы ОКР, молодые российские спортсмены не должны нести ответственность за чужие махинации. Например, 18-летняя Евгения Медведева или 15-летняя фигуристка Алина Загитова были ещё детьми, когда их старшие товарищи принимали допинг.

Напомним, 5 декабря прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная страны была отстранена от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!