Советник Трампа обвинил Россию в "изощрённой подрывной деятельности" против США

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во время своего выступления на конференции в Вашингтоне по вопросам американо-британских отношений обвинил Россию в "изощрённой подрывной деятельности" против США.
— Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приёмы ведения войны нового поколения. Это очень изощрённые кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде, — цитирует Макмастера интернет-издание Yahoo.
По его словам, РФ использует для этого киберсредства, работающие в разных доменах. Якобы так страна пытается разделить сообщества "нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия".
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что правительство уверено в словах Макмастера, потому что он "понимает чувства президента и отношения с зарубежными партнёрами".
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