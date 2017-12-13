Советник Трампа обвинил Россию в "изощрённой подрывной деятельности" против США

Герберт Макмастер заявил, что США видят угрозу со стороны России, которая включает "так называемые приёмы ведения войны нового поколения".

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во время своего выступления на конференции в Вашингтоне по вопросам американо-британских отношений обвинил Россию в "изощрённой подрывной деятельности" против США.

— Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приёмы ведения войны нового поколения. Это очень изощрённые кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде, — цитирует Макмастера интернет-издание Yahoo.

По его словам, РФ использует для этого киберсредства, работающие в разных доменах. Якобы так страна пытается разделить сообщества "нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что правительство уверено в словах Макмастера, потому что он "понимает чувства президента и отношения с зарубежными партнёрами".