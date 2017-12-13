Плохой Санта. В Голливуде вор в праздничном колпаке обокрал несколько домов

В каждом из эпизодов ограблений подозреваемый стучал в дверь и, если никто не отвечал, пробирался в дом.

В Голливуде вор в колпаке Санта Клауса обокрал несколько домов в период с 28 ноября по 3 декабря. Об этом сообщают местные СМИ.

A Grinch is burglarizing homes in the nation’s second-largest city https://t.co/Xx0Ynpnk9k — New York Post (@nypost) 12 декабря 2017 г.

В каждом из эпизодов ограблений подозреваемый стучал в дверь и, если никто не отвечал, пробирался в дом. Попав в жилище, мужчина забирал деньги, украшения, сейфы и оружие.

"Санту" обнаружили камеры видеонаблюдения во время двух ограблений. По информации полицейских, у него есть сообщник — водитель тёмного седана, который увозит мужчину с мест совершения преступлений.