Плохой Санта. В Голливуде вор в праздничном колпаке обокрал несколько домов

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Плохой Санта. В Голливуде вор в праздничном колпаке обокрал несколько домов

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В каждом из эпизодов ограблений подозреваемый стучал в дверь и, если никто не отвечал, пробирался в дом.

В Голливуде вор в колпаке Санта Клауса обокрал несколько домов в период с 28 ноября по 3 декабря. Об этом сообщают местные СМИ.

В каждом из эпизодов ограблений подозреваемый стучал в дверь и, если никто не отвечал, пробирался в дом. Попав в жилище, мужчина забирал деньги, украшения, сейфы и оружие.

"Санту" обнаружили камеры видеонаблюдения во время двух ограблений. По информации полицейских, у него есть сообщник — водитель тёмного седана, который увозит мужчину с мест совершения преступлений.

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