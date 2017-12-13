Тиллерсон заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Госсекретарь отметил, что диалог состоится лишь в том случае, если в Северной Корее будут готовы пересмотреть свою ядерную программу.

Во время выступления в Атлантическом совете Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон "готов к переговорам" с Северной Кореей в любое время. Но диалог состоится лишь в том случае, если в КНДР сделает "другой выбор" по вопросу программы ядерного оружия.

— Готовы говорить в любое время, когда они захотят, но они должны сесть за стол переговоров с готовностью сделать другой выбор, — цитирует слова Тиллерсона агентство "Рёнхап".

Госсекретарь США добавил, что продолжит дипломатические усилия с Северной Кореей, "пока первая бомба не упадёт". Он уверен, что это должно привести к хорошим результатам.

При этом Тиллерсон отметил, что Соединённые Штаты находятся в хорошей боевой готовности.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.