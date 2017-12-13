Трамп подписал закон, запрещающий использовать "Касперского" в госорганах США

Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства Соединённых Штатов.

Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства США.

Напомним, в сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США уже ввело подобный запрет на использование "Лаборатории Касперского". Сделано это было потому, что, по мнению ведомства, программы этой фирмы могут нанести ущерб нацбезопасности США.

Таким образом, подписав новый оборонный бюджет США, Дональд Трамп ввёл в ранг закона запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" в правительственных учреждениях страны.