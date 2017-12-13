Спасённую от лесного пожара в Калифорнии крольчиху отпустят на волю

Читайте также

Спасённую от лесного пожара в Калифорнии крольчиху отпустят на волю

52

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Животное получило ожоги ушей и лап и было доставлено в Службу спасения диких животных в Малибу.

Крольчиха, которая была спасена от огня в Калифорнии, восстанавливается от полученных ожогов и вскоре может быть отпущена на дикую природу. Об этом сообщает TMZ.

Животное получило ожоги ушей и лап и было доставлено в Службу спасения диких животных в Малибу.

Её спасение было заснято на видео, после чего объявились сразу двое мужчин, каждый из которых утверждал, что именно он спас животное от огня.

Ранее Лайф сообщал о том, что во время крупного лесного пожара местный житель, рискуя собственной жизнью, спас кролика от стихии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!