Спасённую от лесного пожара в Калифорнии крольчиху отпустят на волю

Животное получило ожоги ушей и лап и было доставлено в Службу спасения диких животных в Малибу.

Крольчиха, которая была спасена от огня в Калифорнии, восстанавливается от полученных ожогов и вскоре может быть отпущена на дикую природу. Об этом сообщает TMZ.

Животное получило ожоги ушей и лап и было доставлено в Службу спасения диких животных в Малибу.

Её спасение было заснято на видео, после чего объявились сразу двое мужчин, каждый из которых утверждал, что именно он спас животное от огня.

Ранее Лайф сообщал о том, что во время крупного лесного пожара местный житель, рискуя собственной жизнью, спас кролика от стихии.