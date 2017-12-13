В ресторане на главном вокзале Праги произошёл пожар

Возгорание произошло на нижнем этаже здания из-за проблем в системе кондиционирования.

В одном из центральных залов главного вокзала Праги вечером 12 декабря возник пожар, сообщает издание Around Prague.

По словам представителя городской службы пожарной охраны Мартина Кавка, из здания было эвакуировано 600 человек. Никто при этом не пострадал.

— Пожар возник в одном из ресторанов на нижнем этаже вокзала из-за проблем в системе кондиционирования. Пожар практически ликвидирован, — отметил Кавка.

Jednalo se o menší požár grilu v restauraci. Nebezpečí nehrozí. na místě je jednotka z centrální stanice. pic.twitter.com/AnoRE2UmMn — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 12 декабря 2017 г.

На движении местных и международных поездов пожар никак не сказался.