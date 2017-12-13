Ким Чен Ын заявил о намерении превратить КНДР в "самую мощную ядерную державу"

На съезде работников оборонной промышленности лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить страну в "самую мощную в мире ядерную и военную державу". Об этом сообщает агентство ЦТАК.
По информации издания, верховный лидер Северной Кореи определил долгосрочные цели и поставил стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности страны.
Он дал работникам предприятия установку на дальнейшее "возвеличивание страны и превращение её в самую мощную ядерную и военную державу в мире".
Ким Чен Ын подчеркнул, что оборонная промышленность страны позволяет самостоятельно создавать любой вид вооружений. И КНДР уже одержал "историческую победу" в его создании. Так страна собрала атомную и водородную бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15".
- Популярные
- По времени