США потребуют сократить бюджет ООН на $250 млн

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США потребуют сократить бюджет ООН на $250 млн

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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

В ответ на предложение американской стороны представители ООН сообщили, что готовы урезать финансирование организации на $170 млн.

США требуют сократить бюджет ООН на сумму в $250 миллионов в 2018–2019 годах. Об этом сообщает агентство Agence France Presse.

По данным издания, предложенные американской стороной сокращения могут коснуться миссий ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, а также стать причиной приостановки программы развития всемирной организации и найма новых сотрудников.

В ответ на предложение США представители ООН сообщили, что готовы урезать финансирование на $170 млн.

Бюджет ООН на 2018–2019 годы планируют утвердить до конца года.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение главе Госдепартамента вдвое сократить финансирование программ ООН.

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