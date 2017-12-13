Спасатели нашли тела погибших при крушении вертолёта в Иркутской области

Причинами аварийной посадки воздушного судна могли стать неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

При водолазных работах в районе аварийной посадки частного вертолёта на Братском водохранилище в Иркутской области спасателями были обнаружены тела пилота и пассажира транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости".

— У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер, — сказал директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Напомним, 7 декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку частный вертолёт. На борту воздушного судна было два человека. Спасатели обнаружили обломки вертолёта, однако людей поблизости не оказалось.

В первые два дня поисковые работы затрудняла метель, поэтому только в понедельник вертолёт МЧС обнаружил обломки вертолёта в 250 метрах от берега. Пилота и пассажира в кабине не было.

На следующий день поисково-спасательные работы были продолжены. Спасателям удалось обнаружить элементы корпуса и кабины вертолета, личные вещи пилота, пассажира и лётную документацию.

В качестве причины происшествия рассматривают неблагоприятную погоду, ошибку пилота и техническую неисправность воздушного судна. По факту крушения уже возбуждено уголовное дело.