В США восьмилетняя девочка покончила с собой за неделю до своего дня рождения

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В США восьмилетняя девочка покончила с собой за неделю до своего дня рождения

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Фото: © NBC New York

Имани Маккрей была доставлена в госпиталь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Восьмилетняя жительница штата Нью-Джерси Имани Маккрей покончила с собой за неделю до своего дня рождения. Об этом сообщает NBC New York.

По данным источников издания, школьница увидела в "Фэйсбуке" историю о другой девочке, которая также покончила с собой. Следователи округа Эссекс пытаются установить, копировала ли девочка то, что прочитала в Интернете, или же произошедшее продиктовано другими обстоятельствами.

Девочка была доставлена в госпиталь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Следователи пытаются установить, что подтолкнуло девочку к самоубийству.

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