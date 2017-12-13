В США восьмилетняя девочка покончила с собой за неделю до своего дня рождения

Имани Маккрей была доставлена в госпиталь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Восьмилетняя жительница штата Нью-Джерси Имани Маккрей покончила с собой за неделю до своего дня рождения. Об этом сообщает NBC New York.

Authorities have identified the 8-year-old #NewJersey girl who committed suicide Sunday by hanging herself in her bedroom. Now, they're searching for an explanation https://t.co/FASpdcjYAw — NBC New York (@NBCNewYork) 13 декабря 2017 г.

По данным источников издания, школьница увидела в "Фэйсбуке" историю о другой девочке, которая также покончила с собой. Следователи округа Эссекс пытаются установить, копировала ли девочка то, что прочитала в Интернете, или же произошедшее продиктовано другими обстоятельствами.

Девочка была доставлена в госпиталь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Следователи пытаются установить, что подтолкнуло девочку к самоубийству.