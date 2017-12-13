Дональд Трамп поздравил иудеев с Ханукой

Президент США гордится тем, что в этот праздничный день оказывает поддержку еврейскому народу, который "словно свет среди всех народов"

Дональд Трамп поздравил на своей странице в Twitter всех иудеев с Ханукой.

Wishing all of those celebrating #Hanukkah around the world a happy and healthy eight nights in the company of those they love. https://t.co/A5W0PDWBxp pic.twitter.com/D9MVVPq39x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2017 г.

— Желаю всем празднующим Хануку счастливых и здоровых восемь ночей в компании тех, кого они любят, — написал президент США.

По словам Трампа, он гордится тем, что в этот праздничный день остаётся с еврейским народом, который "словно свет среди всех народов".

— Мы поддерживаем жителей Израиля — еврейского государства с чудесной историй преодоления самых непростых времён. Мы надеемся, что те, кто отмечает этот праздник, проведут его волшебно, — говорится в официальном сообщении президента США.

Ранее Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.