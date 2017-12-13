Более 30 человек стали жертвами масштабного ДТП в Кении

По меньшей мере 32 человека стали жертвами ДТП с участием 13 транспортных средств в Кении. Об этом сообщает NetworkOfNews Kenya.
At least 32 killed in Sachangwan 13 vehicle pile-up Responders are on scene cutting through the ... https://t.co/6unkYq5VsT pic.twitter.com/WWTy4AgQIp— NetworkOfNews Kenya (@NofNews_Kenya) December 12, 2017
Как отмечается, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который пытался скрыться от сотрудников Национального управления транспорта и безопасности.
Среди погибших есть несовершеннолетние.
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