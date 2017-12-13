Поставки российского газа через Австрию в ЕС возобновятся в ближайшие часы

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Поставки российского газа через Австрию в ЕС возобновятся в ближайшие часы

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Фото:© Соцсети

Точная причина взрыва ещё не установлена, однако эксперты говорят о технической неисправности.

Поставки российского газа в Италию через Австрию, которые приостановили из-за аварии на газораспределительной станции, будут возобновлены в ближайшие часы. Об этом говорится в сообщении итальянской компании SNAM.

Накануне на газораспределительной станции компании OMV в Баумгартене прогремел взрыв. В результате один человек погиб, около 20 пострадало.

В австрийской компании Gas Connect Austria причину взрыва пока не называют, однако эксперты склоняются к версии о технической неисправности.

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