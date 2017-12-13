В США актёра гей-порно приговорили к пожизненному заключению за убийство друга

Тело миллионера Джейка Мерендино было найдено в овраге в Мексике недалеко от границы с США.

В США звезда гей-порно Дэвид Энрике Меза был приговорён к пожизненному заключению и ещё 20 годам лишения свободы за убийство своего любовника — 52-летнего техасского миллионера Джейка Мерендино.

Тело Мерендино было найдено в овраге в Мексике недалеко от границы с США в 2015 году.

Экс-возлюбленная Мезы, 22-летняя Тейлор Мэри Лэнгстон, ранее призналась, что состояла с ним в сговоре с целью помешать расследованию ФБР, в настоящее время она отбывает срок в федеральной тюрьме.

Меза и Лэнгстон после убийства Мерендино планировали заполучить его апартаменты и трёхмиллионное состояние.