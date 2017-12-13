Белый дом: Трамп не изменил свою позицию по КНДР после заявлений Тиллерсона

Ранее госсекретарь США во время выступления в Атлантическом совете заявлял о готовности страны к переговорам с КНДР.

Белый дом заявил, что, несмотря на высказывания госсекретаря Тиллерсона о КНДР, позиция президента США по этому вопросу остаётся неизменной. Дональд Трамп считает, что Пхеньян угрожает всему миру.

— Северная Корея ведёт себя опасно не только по отношению к Японии, Китаю и Южной Корее, но и всему миру. Действия КНДР плохи для всех и определённо не идут на пользу Северной Корее, — заявила журналистам пресс-секретарь Трампа.

Ранее во время выступления в Атлантическом совете Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон "готов к переговорам" с Северной Кореей в любое время. Но диалог состоится лишь в том случае, если КНДР сделает "другой выбор" по вопросу программы ядерного оружия.