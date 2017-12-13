Полиция Лос-Анджелеса проводит новое расследование в отношении Романа Полански

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Полиция Лос-Анджелеса проводит новое расследование в отношении Романа Полански

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Роман Полански. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Привлечь к ответсвенности Полански не смогут по причине истечения срока давности.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование по факту обвинений Полански в том, что режиссёр приставал к десятилетней девочке в 1975 году. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Привлечь Полански к ответсвенности не смогут по причине истечения срока давности.

Тем не менее директор по коммуникациям полицейского департамента Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн заявил, что департамент намерен расследовать эпизод, потому что, даже если обвинения не могут быть предъявлены, доказательства могут помочь в судебном преследовании по другим делам.

Ранее Лайф сообщал о том, что американская художница Марианна Бернард призналась, что, когда ей было 10, её совратил Полански.

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