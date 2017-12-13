В Испании убили мужчину за ношение подтяжек с национальным флагом

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В Испании убили мужчину за ношение подтяжек с национальным флагом

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Фото: © REUTERS/Paul Hanna

Конфликт, приведший к гибели 55-летнего Виктора Лаинеса, разгорелся в одном из баров Сарагосы.

Житель испанской Сарагосы 55-летний Виктор Лаинес скончался после того, как на него напали за ношение подтяжек с изображением флага страны. Об этом сообщает издание Heraldo.

В одном из местных баров произошёл конфликт между Лаинесом и несколькими посетителями заведения, которым не понравились его подтяжки. В ходе конфликта они назвали мужчину фашистом.

Когда Лаинес собрался уйти из бара, его ударили железным прутом по голове. Мужчина получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Совершивший нападение попытался скрыться на велосипеде, но был задержан.

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