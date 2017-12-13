Трамп предложил кандидатуру помощника госсекретаря по контролю за вооружениями

Сейчас Андреа Томпсон работает в отделе политического планирования Госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Андреа Томпсон на пост нового помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями. На данный момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе говорится, что ранее Томпсон занимала должности заместителя помощника президента и советника по национальной безопасности вице-президента США.

Сообщается, что Андреа Томпсон 25 лет проходила службу в Вооружённых силах США, в том числе в Афганистане, Ираке, Боснии и Герцеговине.

Напомним, сейчас пост исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями занимает Анита Фридт.