Трамп предложил кандидатуру помощника госсекретаря по контролю за вооружениями

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Трамп предложил кандидатуру помощника госсекретаря по контролю за вооружениями

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Сейчас Андреа Томпсон работает в отделе политического планирования Госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Андреа Томпсон на пост нового помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями. На данный момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе говорится, что ранее Томпсон занимала должности заместителя помощника президента и советника по национальной безопасности вице-президента США.

Сообщается, что Андреа Томпсон 25 лет проходила службу в Вооружённых силах США, в том числе в Афганистане, Ираке, Боснии и Герцеговине.

Напомним, сейчас пост исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями занимает Анита Фридт.

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