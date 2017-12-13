СМИ: Два агента ФБР из команды Мюллера называли Трампа "идиотом"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, узнав о сообщениях в конце июля, немедленно отстранил от расследования одного из агентов.

Двое сотрудников ФБР, которые работали в команде специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, называли президента США Дональда Трампа "идиотом" в личной переписке. Об этом сообщает издание Politico.

Сообщается, что об этом свидетельствуют копии сообщений, которые были переданы Конгрессу США Министерством юстиции страны.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, узнав о сообщениях в конце июля, немедленно отстранил от расследования одного из агентов, Питера Стрзока.

Напомним, Конгресс США создал специальную комиссию по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года.