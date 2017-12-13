В Киеве рассматривают вопрос о прекращении ж/д сообщения с Россией

Он стал на повестке после того, как Россия пустила пассажирские поезда в обход Украины.

Государственное предприятие "Украинские железные дороги" рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в эфире местного телеканала заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, этот вопрос стал на повестке дня после того, как Россия пустила поезда в обход Украины. Об окончательном решении "Укрзализныця" станет известно уже в 2018 году, после полноценного анализа.

— Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинёв — Москва и несколько украинских, следующих на Москву, — отметил Омелян.

Напомним, с 11 декабря Россия направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход Украины.

Министр инфраструктуры отметил, что Украина не несёт существенных убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию. Ущерб составляет всего одну гривну в год. А всё потому, что на участок, через который шли транзитные, грузовые и пассажирские поезда к югу РФ, "Украинскими железными дорогами" было заключено соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении.