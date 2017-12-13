Роскачество не обнаружило контрафактной водки в легальной рознице

Специалисты организации провели исследование 49 брендов российской и импортной водки.

Специалисты Российской системы качества не обнаружили контрафактной водки в легальной рознице на отечественном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Организация провела исследование 49 брендов российской и импортной водки, произведённой на территории 20 регионов России, а также Франции, Финляндии, Швеции.

— Из 49 образцов 31 товар смог дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными, — сказано в сообщении.

Большая часть из товаров повышенного качества пришлась на напитки, произведённые в России.