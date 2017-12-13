Трамп объявит новую стратегию нацбезопасности 18 декабря

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Трамп объявит новую стратегию нацбезопасности 18 декабря

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Фото: © REUTERS/David Mdzinarishvili

Одним из основных направлений стратегии станут "защита американского народа" и "продвижение американского влияния".

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свою первую стратегию национальной безопасности 18 декабря. Об этом сообщает The New York Times.

Документ будет включать четыре основных направления: защита американского народа, продвижение американского процветания, "сохранение мира посредством силы" и продвижение американского влияния.

Новая стратегия национальной безопасности выявит глобальные угрозы США со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а также террористических группировок.

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