Трамп объявит новую стратегию нацбезопасности 18 декабря

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свою первую стратегию национальной безопасности 18 декабря. Об этом сообщает The New York Times.
Документ будет включать четыре основных направления: защита американского народа, продвижение американского процветания, "сохранение мира посредством силы" и продвижение американского влияния.
Новая стратегия национальной безопасности выявит глобальные угрозы США со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а также террористических группировок.
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