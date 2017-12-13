В США выразили обеспокоенность положением со свободой слова в Польше

США выразили озабоченность решением властей Польши оштрафовать телеканал, рассказавший зрителям о митингах у здания парламента страны в декабре 2016 года. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

— Это решение выглядит подрывом свободы СМИ в Польше, нашего близкого союзника и приверженца демократии, — сказала она.

Науэрт добавила, что она уверена в "способности польской демократии обеспечить надлежащую работу и уважение демократических институтов".