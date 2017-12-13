Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
— Днём 13 декабря 2017 года, по данным сейсмостанции "Петропавловск", на территории Усть-Камчатского муниципального района зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло… на глубине 92 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4, — говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился на территории в 69 километрах южнее посёлка Ключи и в 85 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.
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