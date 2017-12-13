Япония требует запретить полёты вертолётов США после инцидента с ребёнком

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Япония требует запретить полёты вертолётов США после инцидента с ребёнком

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Фото: © wikimedia

Ранее в японском городе Гинован на ученика начальной школы упал фрагмент стекла, который, предположительно, отвалился от американского военного вертолёта.

Минобороны Японии потребовало от военного командования США запретить полеты вертолётов CH-53 после падения фрагмента стекла на японского школьника в префектуре Окинава.

— Подобные инциденты причиняют серьёзное беспокойство жителям префектуры Окинава. Такие случаи недопустимы, — цитирует ТАСС генерального секретаря Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее Лайф сообщал о том, что фрагмент стекла площадью около метра упал на спортивную площадку, на которой занимались 30 учеников. В результате этого инцидента ребёнок получил травму левой руки.

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