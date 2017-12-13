Лауреатом премии "Большая книга" стал Лев Данилкин

Премия вручалась уже 12-й раз — с 2005 года. В этом году церемонию награждения посвятили столетию революции.

Лауреатом премии "Большая книга" стал российский журналист и писатель Лев Данилкин за его роман "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", вышедший в серии "Жизнь замечательных людей". Церемония награждения проходила в Доме Пашкова.

— Я чувствовал себя совсем по-другому, когда узнал шорт-лист. У меня было такое ощущение, как, наверное, у сборной России, которая попадает на Бразилию, Германию, Испанию, — сказал Данилкин на вручении.

Церемонию награждения посвятили столетию революции. Отмечается, что зал был украшен плакатами с надписями "Больше книг", "Приветствуем делегатов!".

Отметим, что Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Автору, занявшему первое место, присуждается сумма в 3 миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал о том, что писатель Виктор Пелевин стал лауреатом литературной премии Андрея Белого.