В США на свет появились амурские тигрята с "русскими корнями"

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В США на свет появились амурские тигрята с "русскими корнями"

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Бабушки и дедушки родившихся в Америке тигрят — из России. Пользователи соцсетей шутливо спрашивают — полагается ли этим новорожденным "детям эмигрантов" грин-карта?

Четверо тигрят с "русскими корнями" появились в американском зоопарке "Бердсли" в Бриджпорте в штате Коннектикут. К сожалению, выжили из них только двое, и обе самки, сообщается на сайте зоопарка.

<p>Фото: beardsleyzoo</p>

Детёныши появились у пары редких амурских тигров Чанбай и Петя. Отец детей Петя — сын "тигрицы-россиянки" Тамары из Ленинградского зоопарка и москвича Йорги из столичного зоопарка. Родство с Россией, хоть и отдалённое, есть и у Чанбай.

<p>Фото: beardsleyzoo</p>

Сейчас оба выживших тигрёнка находятся в ветеринарной лечебнице — мать о них заботиться отказалась.

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