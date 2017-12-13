В США на свет появились амурские тигрята с "русскими корнями"

Четверо тигрят с "русскими корнями" появились в американском зоопарке "Бердсли" в Бриджпорте в штате Коннектикут. К сожалению, выжили из них только двое, и обе самки, сообщается на сайте зоопарка.
Детёныши появились у пары редких амурских тигров Чанбай и Петя. Отец детей Петя — сын "тигрицы-россиянки" Тамары из Ленинградского зоопарка и москвича Йорги из столичного зоопарка. Родство с Россией, хоть и отдалённое, есть и у Чанбай.
Сейчас оба выживших тигрёнка находятся в ветеринарной лечебнице — мать о них заботиться отказалась.
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