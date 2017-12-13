ФСБ задержала банду, похитившую песок в Крыму на 23 млн рублей

В Крыму задержаны с поличным организаторы незаконной разработки карьера на территории бывшего военного аэродрома у посёлка Багерово (Ленинский район). Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ России.
— Задержаны с поличным в момент совершения преступления восемь граждан РФ, изъяты незаконно добытые природные ресурсы (песчано-гравийная смесь) общей массой 170 тонн, а также используемая для их добычи и транспортировки грузовая техника в количестве шести единиц, — говорится в сообщении.
Операцию проводили крымские пограничники, которым удалось установить личности участников и организаторов нелегального бизнеса, а также каналы и способы реализации природных ресурсов.
По предварительной оценке, злоумышленники успели украсть песчано-гравийную смесь на 23 миллиона рублей.
По данному факту было начато расследование. Решается вопрос о привлечении организаторов к уголовной ответственности.
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