В Совфеде посоветовали США "заморозить" свои претензии к России по Крыму

Кроме того, по мнению Косачёва, Белому дому следует заняться поиском путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

Вашингтону следует сосредоточиться на выполнении Киевом Минских соглашений, по Крыму вопрос решён. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

— Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США "заморозить" свои претензии к России по Крыму и реально "вложиться" в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, — сказал РИА "Новости" сенатор.

Косачёв напомнил, что Россия неоднократно подчёркивала, что вопрос по статусу полуострова решён. По мнению парламентария, в том что касается ситуации на юго-востоке Украины, США давно пора сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом, а не Москвой.

— Тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее, — заключил сенатор.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен вернуться к "вопросу" российского полуострова, однако пока в приоритете — урегулирование ситуации в Донбассе.